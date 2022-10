Minacce direttore Asl, Volpe: spero che presto siano individuati i responsabili Il manager: la vicinanza che ho sentito mi ha dato la forza di continuare

“L'autorità giudiziaria sta lavorando per l'individuazione dei responsabili, mi auguro che al più presto ci saranno notizie”. Così il direttore dell'Asl di Benevento, Gennaro Volpe torna sull'episodio accaduto nei primi giorni di ottobre.

Il manager, infatti, è stato destinatario di una missiva con dentro una lettera di minacce e un proiettile. Una busta lasciata su una sedia all'interno dei corridoi dove ci sono gli uffici della dirigenza Asl Benevento.

“Dalla comunità ho sentito grande vicinanza – ha detto ancora il numero uno dell'Azienda di via Oderisio - che mi ha dato la forza di continuare. Non mi è piaciuto l'attacco all'istituzione che il gesto ha rappresentato. L'attacco ad un'azienda che ha lavorato tanto e in cui tutti gli operatori hanno dato il massimo e gestito con capacità un momento davvero difficile”.