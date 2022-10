Il Centro Provinciale Istruzione Adulti Benevento alla sesta edizione di Fierida Presentata una proposta didattica per gli apprendenti del primo livello

“Fierida 2012 - 2022”, la manifestazione sull’Istruzione degli Adulti, organizzata dalla RIDAP, Rete Italiana Istruzione degli Adulti, ha avuto luogo il 13,14 e 15 ottobre a Bologna.

Incontri e dibattiti che hanno visto oltre 500 partecipanti, nel corso dei quali dirigenti e docenti dei CPIA e operatori della formazione si sono confrontati con esperti del settore per raccontare esperienze, confrontarsi e riflettere su scenari e strategie che hanno caratterizzato il settore dell’apprendimento degli adulti negli ultimi anni.

Il CPIA di Benevento ha partecipato con la dirigente scolastica Antonella Gramazio, la professoressa Stefania Lista e il professore Luciano Campanelli, testimoniando le proprie attività che “diventano una guida” per i docenti: "Scienze matematiche e dintorni, trentacinque lezioni per trentacinque settimane: un percorso per il primo periodo didattico primo livello".

Questo il titolo della guida che è stata presentata in un apposito “panel” riservato al Cpia di Benevento, dall'autore Luciano Campanelli, riscuotendo particolare interesse da parte dei partecipanti alla sessione. Lo studio propone percorsi didattici finalizzati ad implementare insegnamenti interdisciplinari per competenze radicati nel proprio territorio. La finalità è l'esercizio di una cittadinanza attiva e consapevole da parte degli studenti adulti attraverso corsi di alfabetizzazione della lingua italiana, del primo ciclo d'istruzione e dell'obbligo scolastico.

Alla luce della straordinaria esperienza è emerso che nel CPIA i percorsi didattici vengono realizzati per conoscenze e competenze, attraverso la fusione delle discipline in termini interdisciplinari e trasversali, incorporando anche gli apprendimenti informali e non formali. A gran voce si può affermare che lavorare con una pluralità di etnie è valore aggiunto e la qualità dell’insegnamento si attesta davvero ad alti livelli.

Le attività del Cpia di Benevento, vengono svolte nella sede centrale di piazza Gramazio a Benevento e nelle sedi associate periferiche di Pietrelcina, Fragneto Monforte, Colle Sannita, Morcone, San Salvatore Telesino, Montesarchio, Airola nonché presso la Casa Circondariale di Contrada Capodimonte e l’IPM di Airola.