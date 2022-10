Lavori alloggi a Capodimonte, la consegna entro la fine dell'anno Questa mattina a Palazzo Mosti riunione con l'assessore Chiusolo

Sembra avviarsi a conclusione la vicenda relativa ai lavori presso gli alloggi Erp a Capodimonte. Questa mattina nuova riunione operativa e dal comune l'annuncio: la fine dei lavori entro la fine dell'anno.

In particolare, dall'Ente fanno sapere che l'incontro "convocato dall’assessore alle Politiche Abitative, Molly Chiusolo, si è tenuto per fare il punto sullo stato d’avanzamento dei lavori relativi agli alloggi Erp di proprietà Acer di contrada Capodimonte".

Oltre all’assessore Chiusolo, erano presenti all’incontro Americo Galizia, Bruno Improta, Alfredo Rondina e Barbara Cinque per l’ACER, Umberto Russo per l’Uniat, Stefano Iovini per la Sicet e Paolo Iorio per il Sunia.

Il punto sui lavori.

"I rappresentanti dell’ACER hanno riferito che i lavori sono ormai in fase di ultimazione, essendo stata completata l’installazione degli infissi, sistemata la viabilità e perfezionato l’allaccio fognario. Sono, inoltre, in fase di completamento le rifiniture interne, e in particolare quelle riguardanti i servizi igienici per disabili relativamente agli alloggi a loro assegnati. I rappresentanti dell’ACER hanno anche spiegato che tutti gli alloggi sono dotati di una tecnologia impiantistica a basso consumo e che ogni appartamento è dotato di porta blindata, videocitofono e predisposizione per l’allacciamento alla rete del gas, alla rete telefonica e alla fibra. Le apparecchiature di riscaldamento saranno infine installate all’atto dell’effettiva presa in consegna da parte degli assegnatari degli appartamenti, che avverrà entro la fine dell’anno".

“Il lavoro che abbiamo portato avanti in maniera sinergica assieme all’ACER – ha dichiarato l’assessore Molly Chiusolo al termine dell’incontro - ci sta

consentendo di dare risposte concrete ai cittadini. Del resto, uno degli obiettivi primari dell’Amministrazione guidata dal sindaco Clemente Mastella è proprio

quello di dare priorità alle esigenze dei nuclei familiari in difficoltà garantendo loro il diritto ad avere un’abitazione. Pertanto, siamo molto soddisfatti per

quanto emerso nell’incontro odierno e colgo anche l’occasione per ringraziare sia i tecnici dell’Acer per il lavoro profuso con grande impegno e perseveranza

e sia le organizzazioni sindacali per l’apprezzamento che, ancora una volta, hanno espresso nei confronti dell’Amministrazione comunale per lo sforzo

messo in campo per consegnare gli alloggi nel più breve tempo possibile”.