No ai circhi con animali, gli ambientalisti consegnano petizione a Mastella Questa mattina in comune diversi gruppi di Benevento hanno incontrato il sindaco

Una petizione contro l'abuso di animali a fini spettacolari e una proposta di regolamento. L'hanno consegnata, questa mattina al sindaco Clemente Mastella i rappresentanti delle associazioni ambientaliste WWF Sannio, Lav, LIPU - sezione di Benevento, CADAPA Campania, Movimento Animalista, Civico 22, Europa Verde, Lega Nazionale per la Difesa del Cane - sezione di Benevento, Medici Internazionali LIMAV, Animal Pride Defending, Gasb Arcobaleno, Lerka Minerka, Accademia delle Opere, World Animals Love e Associazione Vegani Internazionale.

In particolare, nel corso dell’incontro i rappresentanti delle associazioni hanno anche chiesto al sindaco Mastella e all’Amministrazione di non concedere più spazi ai circhi con animali. Gli spettacoli – ad avviso dei rappresentanti delle varie associazioni – devono infatti basarsi sul talento delle persone e non sul maltrattamento, la violenza e la coercizione di esseri senzienti. Il sindaco Mastella, dopo aver ascoltato attentamente le tesi esposte dai rappresentanti delle associazioni, ha assicurato che l’Amministrazione provvederà ad effettuare un’attenta valutazione circa la fattibilità delle proposte presentate.