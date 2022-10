Salvare un bambino, ecco le manovre da imparare Domenica 23 ottobre a Benevento, in piazza Castello, l'iniziativa della società pediatrica

La Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica (SIMEUP) promuove, anche quest’anno, l’appuntamento “Le manovre per la vita”. L’evento si svolgerà domenica, 23 ottobre 2022, in piazza Castello (Benevento) a partire dalle ore 9.00 e fino alle 13.00, per imparare a salvare un bambino. “Le manovre per la vita” si svolgerà in più di 50 piazze italiane, dove istruttori SIMEUP insegneranno le manovre antisoffocamento e il massaggio cardiaco perché chiunque, in situazione d’emergenza, può intervenire per salvare una vita.

L’evento in piazza Castello di domenica 23 ottobre è in collaborazione con il Comune di Benevento, Croce

Rossa Italiana Comitato di Benevento, OMCeO e Rotary Club di Benevento. Tutti sono invitati a partecipare. In caso di pioggia l’appuntamento si svolgerà presso il centro commerciale “Buonvento”.