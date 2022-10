Linux Day. A Benevento talk live e dibattiti per la giornata del software libero Domani all'Università del Sannio, nel complesso di Sant'Agostino

C'è il Linux Day 2022: talk live e dibattiti per la giornata del software libero, cultura aperta e condivisione. Domani (sabato 22 ottobre) è la giornata italiana dedicata a Linux, da sempre manifestazione di un libero pensiero che, come la sua iconica mascotte, vuole abbracciare chiunque sia mosso da uno spirito aperto e curioso. Anche quest’anno Benevento è in prima linea tra le sedi che rispondono attivamente all’iniziativa, grazie all’associazione L.I.Li.S che, con il patrocinio de l’Università degli Studi del Sannio, ha organizzato un evento aperto a tutti gli interessati, presso Sede del Complesso Sant’Agostino nella sala “SA1”.

IL Tema del Linux Day

Tema di questa edizione, l'undicesima per la nostra città organizzata e promossa da L.I.Li.S, è provocatoriamente “Undefined”. Nessun vincolo ma massima libertà, dopo questi anni di costrizione a tutti i livelli. Scelta condivisa su base nazionale e che ha trovato tutti concordi, così da spaziare tra i talk più disparati e stuzzicare la curiosità non solo degli addetti ai lavori. Il programma sannita è particolarmente ricco anche grazie a una Call For Papers indetta per richiamare nuovi relatori. Tre gli interventi selezionati tra le candidature ricevute e che vanno ad aggiungersi ai talk dei “veterani”.

La partecipazione in loco è gratuita, con la registrazione tramite “Eventbrite” (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-linuxday-2022-benevento-437283686277) viene assicurato l'accesso in sala e riservato un posto a sedere. L’evento sarà trasmesso anche in streaming. Questi i principali interventi in programma, a partire dalle ore 16.00:

? Saluto del Magnifico Rettore dell’Unisannio. Prof. Gerardo Canfora;

? Presentazione Linux Day “Undefined” - A cura di Giancarlo De Gregorio

? Pillola rossa o pillola blu? Ti stiamo offrendo solo la verità - A cura di Alessia Barbato e Francesco Sannini

? Semiconduttori o barbarie - A cura di Antonio Furno

? Qui Bitcoin - Umberto Tarantino

Coffee Break

? How internet ads work - A cura di Michele Nasti

? HashCheck! An utility for hashes - Pietro Melillo; Vincenzo Di Lello

? HoT: Hacking of Things - A cura di Pasquale Fiorillo

? Backup con Restic - A cura di Gerardo Di Iorio