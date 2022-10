Caro energia, Mastella: bilancio a rischio Vertice a palazzo Mosti. Proseguono le azioni per l'efficientamento energetico

Il caro energia potrebbe mettere a rischio il bilancio comunale. Lo ribadisce in modo netto il sindaco di Benevento Clemente Mastella, al termine dell'ennesimo vertice in programma questa mattina a Palazzo Mosti, per mettere a punto il taglio alle spese. Un tavolo permanente, con amministratori, tecnici ed esperti. Oggi presenti anche il professor Maurizio Sasso (docente di Fisica tecnica industriale presso l’Università degli Studi del Sannio) e, in collegamento da remoto, il professor Pietro Palladino (docente di Progettazione Illuminotecnica presso il Politecnico di Milano) e Filippo Cannata (lighting designer ed esperto dei sistemi di illuminazione).

POVERI IN AUMENTO, MENO ENTRATE PER IL COMUNE

“La difficoltà a chiudere i bilanci comunali è un dato diffuso, che ho potuto riscontrare ieri quando ho partecipato alla riunione dell'Anci (ndr l'associazione nazionale comuni italiani). In Sicilia ci sono già 400 comuni a rischio e Benevento attraversa una crisi difficile. Da quando abbiamo aperto agli aiuti abbiamo ricevuto già tremila domande, un record se le si confronta alle 6mila di Napoli. La spesa aumenterà anche per le famiglie e in tanti, commercianti per primi, avranno più difficoltà a pagare le tasse.

BILANCIO A RISCHIO, ORA RISPARMIARE

L'annunciato Natale d'austerity aveva particolarmente preoccupato il settore del commercio. Mastella spiega “qualcosa faremo ma non possiamo spingerci più in là di poche luminarie. Tutti devono capire che ci troviamo in un momento davvero difficile. I costi sono aumentati del cento per cento. “Capisco la delusione degli esercenti – ha detto Mastella – ma ci troviamo in emergenza. Non posso certo portare il Comune al dissesto un'altra volta”. E poi annuncia “Ho anche detto che siamo aperti ad eventuali proposte e idee dell'opposizione, è un momento in cui la collaborazione di tutti è necessaria”-



IL PIANO DI AUTERITY, GLI INTERVENTI IN CAMPO

“Sarà totalmente definito entro il 21 novembre ma abbiamo già adottato alcune misure. Il taglio dell'illuminazione pubblica proverà a tutelare la sicurezza di automobilisti e cittadini (evitando coni d'ombra) e preferendo incidere sull'orario di accensione, per questo terremo anche una riunione in Prefettura. In atto anche lo smart working del venerdì, che permetterà di chiudere la sede Comunale del Megaparcheggio, particolarmente energivora” ha aggiunto Mastella.

Dettaglia alcune azioni anche l'energy manager dell'ente Attilo Renzulli. “Lavoriamo sulle scuole in coordinamento con i dirigenti pubblici e abbiamo cominciato un'azione che interesserà prima le scuole più energivore, poi le altre. Proveremo a ridurre i costi con azioni che poi rimarranno utili nel caso di un lavoro successivo di efficientamento”.