Strade: via libera al progetto di fattibilità per la Foiano Valfortore Il presidente Lombardi: "Importante provvedimento che interviene in un'area montana"

E' stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la Strada di collegamento area interna del Fortore con SS 90 bis. Lo comunica il Presidente della Provincia, Nino Lombardi il quale ha precisato che "si tratta della costruzione di un’arteria che da Foiano Valfortore giunge sulla Statale 90 bis (1° tronco) nel tratto interessante la Provinciale n. 169 in contrada Ganto/Calcarella alla Provinciale n. 88. Il progetto, finanziato con la Delibera del CIPE n. 54/2016 per l’importo di 37.300.000 euro, già compreso nel Programma delle Opere Pubbliche della Provincia per il 2020-2022, deve ora prevedere l’aggiornamento della spesa nel Programma triennale 2022-2024. L’arteria sarà realizzata al termine di un appalto integrato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo".

Il Presidente Lombardi, nell’esprimere la propria "soddisfazione per il provvedimento assunto dal Dirigente del Settore Tecnico, in particolare perché interviene in un’area territoriale montana il cui livello di infrastrutturazione stradale è deficitario", ha auspicato che "possano essere completati con ogni sollecitudine tutti gli ulteriori passaggi amministrativi, tecnici e burocratici per dare corso ad un’opera così impegnativa".