Lavoratori Trotta bus, prosegue la vertenza e lo stato di agitazione I sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl tornano sulla vicenda: attendiamo la riunione in azienda

“In considerazione delle dichiarazioni rilasciate dall'assessore ai Trasporti e dai vertici della Trotta bus, Cgil, Cisl, Uil e Ugl tengono a precisare che ad oggi, ancora nessun dipendente ha ricevuto l’accredito sui conti correnti”. I sindacati del comparto trasporti, uniti, tornano sulla vertenza dei lavoratori del trasporto pubblico urbano di Benevento. Per il pagamento degli stipendi di agosto era intervenuto il Comune per ottemperare ai bonifici per i dipendenti dopo aver applicato i poteri sostitutivi a causa del mancato pagamento da parte dell'azienda Trotta bus.

Ora Anzalone (Cgil), Marra (Cisl), Pagliuca (Uil) e Minicozzi (Ugl) precisano: “L'azienda sostiene di aver provveduto a pagare lo stipendio ai dipendenti della Società Trotta Bus Services, tra l’altro sempre oltre la data contrattualmente prevista. Inoltre, non risulta alle scriventi che siano stati effettuati e regolarizzati i versamenti verso il fondo Priamo, 104 e 151. Quindi – rimarcano -, l’attuale stato di agitazione si concluderà solo quando verranno affrontate e risolte le questioni riportate nei verbali firmati in precedenza tra parti sociali, comune e azienda, non ultimo il verbale firmato il 07.10.22 nella sede prefettizia di Benevento. Aspettiamo lo svolgimento della riunione che si terrà a breve presso la struttura di via Santa Colomba e, successivamente, potremmo stabilire se per le lavoratrici e i lavoratori della Trotta Bus di Benevento sia terminato lo stato di agitazione”.