Eclissi parziale di sole: sarà possibile vederla dal Sannio Evento organizzato dall'Osservatoro Astronomico col patrocinio del Comune di Benevento

Il prossimo 25 ottobre si verificherà un’eclisse parziale di Sole visibile dall’Europa, dal Nord-Est dell’Africa, dal Medio Oriente e dall’Asia orientale.

L’Osservatorio Astronomico del Sannio, diretto da Antonio Pepe, con il patrocinio del Comune di Benevento organizzerà, presso l’area pedonale antistante la Camera di Commercio e la Rocca dei Rettori, delle postazioni osservative con telescopi solari per permettere alle scolaresche e ai cittadini la visione diretta dell’evento.

Dalle nostre latitudini si osserverà la Luna ‘passeggiare’ davanti al disco del Sole dalle ore 11,27 circa, fino alle 13,26 circa, con il massimo dell’oscuramento solare (circa il 20%) che avverrà intorno alle 12,20.

A chi vorrà seguire il fenomeno si ricorda che non dovrà assolutamente osservare ad occhio nudo o con i normali occhiali da Sole, né tantomeno con binocoli, telescopi, macchine fotografiche, telecamere, ecc. senza appositi filtri di protezione. Attenzione agli schermi per saldatori: il loro indice di protezione non dev’essere minore di 14.

Gli istituti scolastici possono contattare l’astronomo Antonio Pepe che donerà loro gli specifici occhialini solari.

La prossima eclissi parziale di Sole visibile dall’Italia si verificherà nel 2026.

Per ammirare un’eclisse quasi totale bisognerà raggiungere Lampedusa nel 2027, mentre per una totale il Friuli Venezia Giulia e il Trentino nel 2081!