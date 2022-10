Pics: Benevento da primato. "Saremo premiati" La presentazione del sito dedicato ai tredici interventi che si stanno realizzando in città

Benevento potrebbe essere premiata per i programmi integrati città sostenibile. Rapidità e precisione le carte vincenti evidenziate dall'amministrazione che oggi ha presentato anche il sito web dedicato ai tredici interventi che rivoluzioneranno la città. Una vetrina per illustrare le azioni “già tutte affidate”. In dettaglio ecco i progetti

Arco Traiano: emozionare è valorizzare

l’Hortus “2.0”

I percorsi della storia: la città dei romani

I percorsi della storia: la città medievale, i longobardi, il mito delle streghe

I percorsi della storia: la città dei santi

I percorsi della storia: il front-office turistico

Una nuova luce alla “via magistrale” della città

La corte ritrovata

La città solidale

Recupero e riqualificazione del pattinodromo

Insieme in villa

Palazzo De Simone

La casa di jonas

Mastella: caro energia, bilanci a rischio

"Gli interventi Pics procedono molto velocemente” ha detto all'incontro presso il settore Urbanistica il sindaco, Clemente Mastella e anche sul Pnrr si va avanti”. Smentisce eventuali difficoltà e aggiunge “In quel caso non sono ancora partiti i lavori". Poi si concentra sul tema della crisi economica e del caro energia. All'assemblea Anci abbiamo fatto il punto con gli altri sindaci: serve un miliardo per ristoro, altrimenti si rischia il bilancio.

Progetti già tutti affidati, primato in Campania

“Con questo sito anche i cittadini potranno monitorare ogni progetto. Siamo la prima città in Campania e tra le prime in Italia per avanzamento delle opere Pics, abbiamo già affidato e appaltato i lavori e i sopralluoghi che stiamo promuovendo vi dimostrano fisicamente quanto stiamo ultimando. Si tratta di lavori che cambieranno il volto di Benevento”. Ha aggiunto il vicesindaco Francesco De Pierro, assessore con delega all'attuazione Pics. Azioni mirate che hanno portato ad un ottimo risultato anche per l'assessore all'Urbanistica, Molly Chiusolo. Ad illustrare il sito l'ingegnere Francesco Mauriello. Tra le tante possibilità anche uno spazio per le osservazioni che permetterà ai cittadini di interaggire con gli uffici.

Pronti i progetti per la Torre della Biffa e Piazza Sabariani

“La fase avanzata dell'attuazione dei progetti – ha ribadito il dirigente, Antonio Iadicicco – quasi sicuramente ci renderà oggetto di premialità. Potranno cioè essere realizzate ulteriori opere e abbiamo già pronti i progetti per il restauro della Torre della Biffa e di piazza Sabariani (che aiuterebbe anche gli affreschi della cripta)”. Tra quelli che sono già in fase di ultimazione Iadicicco ricorda l'asilo al Rione Libertà.



De Pierro chiama l'opposizione, basta polemiche ora collaborare

E a margine dell'appuntamento il vicesindaco Francesco De Pierro ha rilanciato la proposta di collaborazione all'opposizione per quel che riguarda le azioni da intraprendere per aiutare le famiglie a difendersi dal caro bollette. “Invece di avanzare critiche sterili, spesso infondate a volte avanzate solo per calpestare palcoscenici per un po' di visibilità l'opposizione sia pronta davvero a collaborare. Anche oggi l'amministrazione comunale darà l'ennesima dimostrazione in tal senso: in commissione ambiente chiederemo all'opposizione di avanzare proposte per il caro bollette. Siamo pronti ad accoglierle, dispiace viceversa registrare sempre una critica a prescindere senza confronto”.