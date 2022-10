Sostegno fasce deboli, protocollo Acli e Caritas Attivazione servizio di supporto per gli indigenti che necessitano di accedere alle misure previste

La sede provinciale delle Acli di Benevento e la Caritas Diocesana, dando seguito al protocollo siglato nelle scorse settimane, attivano il servizio di supporto in favore degli indigenti che necessitano di accedere ai diritti e alle misure previste dalla normativa vigente. Un sostegno prezioso per persone e famiglie con varie difficoltà di tipo sociale, sanitario ed economico. Gli uffici della Caritas Diocesana, previa richiesta, effettueranno la presa in carico dell'utenza legittimata, da indirizzare poi presso gli sportelli del Caf e del Patronato Acli situati in via Flora 31, dove sarà prontamente accolta e assistita per tutte le richieste e necessità ai fini dell'ottenimento di prestazioni sociali (ad esempio Mod. Isee, Pensione, Reddito di Cittadinanza, Mod. Red, Invalidità Civile, Permessi di Soggiorno, ecc.) e di ogni misura pubblica accessibile online. Il presidente provinciale delle Acli Benevento Giovanna Pagliarulo, il direttore del Patronato Angela Ciullo e il direttore della Caritas Pasquale Zagarese, esprimono viva soddisfazione per la realizzazione dell'intesa fortemente voluta dalle parti.