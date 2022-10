Efficienza energetica edifici comunali, allo studio misure urgenti Rosa: "Momento di grande difficoltà per le casse comunali. Bisogna fare presto"

Le misure urgenti per l’efficienza energetica degli edifici comunali al vaglio della Commissione Ambiente del Comune di Benevento che si è tenuta ieri presso la sede di Palazzo Mosti con una riunione della Commissione Consiliare Ambiente del Comune di Benevento.

Argomento già al centro di una serie di riunioni del tavolo permanente sull’energia istituito presso Palazzo Mosti e presieduto dal Sindaco. Alla presenza dell’Assessore all’Energia ed Ambiente Alessandro Rosa, del dirigente ingegnere Maurizio Perlingieri e dell’energy manager Attilio Renzulli si è discusso approfonditamente delle misure urgenti affrontandone l’attuale calendarizzazione, le principali opportunità e criticità. “Il momento è di grande difficoltà - ha commentato l'assessore Rosa - per le casse comunali come per il bilancio di ogni famiglia. Dobbiamo agire in fretta per evitare di esporre il Comune e quindi l’intera città ai rischi derivanti dagli aumenti indiscriminati dei costi energetici a cui stiamo assistendo negli ultimi mesi. Personalmente sono molto soddisfatto della discussione di ieri in Commissione Ambiente perché è certamente opportuno affrontare questa emergenza in maniera collegiale e condivisa con i rappresentanti politici di tutti i cittadini” - ha dichiarato l’Assessore Rosa – “questa Commissione opera in maniera costruttiva e, devo riconoscere, è ben cosciente che i temi legati al clima non hanno colore politico: riguardano tutti noi e, di conseguenza, tutti dobbiamo farcene carico. In particolare in Commissione, oltre ad approfondire i dettagli delle misure già deliberate, abbiamo avuto modo di recepire osservazioni ed idee per nuove azioni da intraprendere che sono già al vaglio dell’Assessorato all’Energia e Ambiente. Contributi - conclude Rosa - che sono giunti sia dalla maggioranza che dall’opposizione: a tutti vanno i nostri ringraziamenti”.