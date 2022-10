Gruppo De Vizia: arriva il nuovo ambulatorio di Dermatologia Con la dottoressa Galluccio percorsi diagnostici e di cura delle principali patologie dermatologiche

Il Gruppo De Vizia Sanità, col suo Centro Polidiagnostico GammacordSanniotac, al Viale Mellusi di Benevento, amplia l’offerta di servizi sanitari col nuovo ambulatorio di Dermatologia, a cura della dottoressa Antonia G. Galluccio, già responsabile della Unità Operativa di Dermatologia e Venereologia, presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Benevento.

Presso l’ambulatorio sarà cosi possibile praticare i percorsi diagnostici e di cura delle principali patologie dermatologiche. L’esperienza clinica della dottoressa Galluccio sarà messa a disposizione dei pazienti per la diagnosi e il trattamento di:

-Psoriasi e artrite psoriasica

-Dermatite Atopica

-Vitiligine

-Ittiosi

-Dermatologia Pediatrica

-Allergologia dermatologica

-Neoplasie cutanee (Melanoma, Basalioma, Carcinoma)

-Tricologia medica e nuove tecniche

-Dermatomicosi

-Malattie parassitarie

-Venereologia

-Medicina estetica (con particolare attenzione allo studio delle iperpigmentazioni come il melasma, le lentigo e le iperpigmentazioni post-infiammatorie)

-Dermatocosmetologia (esiti acne, couperose, rosacea, teleangectasie degli arti inferiori)

-L’inquadramento diagnostico e terapeutico della Psoriasi e dell’artrite psoriasica sarà effettuato in collaborazione con il servizio di Radiodiagnostica del Centro Polidiagnostico Gammacord, con la Patologia Clinica per gli esami di laboratorio e con le consulenze specialistiche mirate. Verranno, infatti, seguite tutte le forme di psoriasi, il grado di severità, le patologie associate e le comorbidità con l’aiuto di altre professionalità quali i cardiologi, i diabetologi, i ginecologi, gli ortopedici, gli internisti, i pediatri, i chirurghi e i gastroenterologi, per un approccio diagnostico e terapeutico specifico per ogni paziente che ne è affetto. Particolare attenzione sarà data al rapporto tra psoriasi e insorgenza correlata di neoplasie.

Infine, come da sempre il Gruppo De Vizia è impegnato a fare, saranno organizzate campagne di prevenzione offrendo la programmazione di visite gratuite periodiche.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero della Segreteria 3473366293. La sede dell’ambulatorio è ubicata al Viale Mellusi n. 97 di Benevento.