Rifiuti e differenziata, Benevento da primato in Campania Il presidente dell'Ato Iacovella fa il punto sulla situazione

Benevento conferma il suo primato per la raccolta differenziata. Lo annuncia il Presidente del Consiglio d’Ambito Territoriale Ottimale Benevento - Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, Pasquale Iacovella.

"Con Determina Dirigenziale n° 25 assunta nella giornata di ieri, 25 ottobre 2022, i competenti Uffici della Regione Campania hanno provveduto ad approvare i dati certificati relativi alla produzione dei rifiuti urbani, della percentuale di raccolta differenziata e del tasso di riciclaggio raggiunto dai comuni campani nell’anno 2021, suddivisi per ATO di appartenenza. Anche quest’anno – nonostante il forte decremento di popolazione, quantificato per il 2021 in 5.865 residenti in meno rispetto al 2020 - il dato complessivo fatto registrare dall’ATO Benevento conferma le performance di assoluta eccellenza nella raccolta differenziata dei rifiuti urbani, pur facendo registrare – rispetto al precedente anno - una lieve flessione di 0,69 punti percentuali (dal 73,51 % del 2020 al 72,82 del 2021).

Benevento prima in Campania

Tale dato colloca l’ATO Benevento al primo posto tra i sette ATO campani, con un dato superiore di oltre sette punti percentuali rispetto alla performance fatta registrare dall’ATO Salerno (65,55 %), di oltre nove punti percentuali rispetto a quella all’ATO Avellino (63,78 %) e di 18 punti superiore rispetto alla media regionale (54,68 %). Le performance positive riguardano la stragrande maggioranza dei comuni costituenti l’ambito: infatti solo 8 comuni su 79 non raggiungono il 65 % di RD, presentando comunque percentuali non inferiori al 55 %.

Anche per quanto attiene il tasso di riciclaggio (indicatore della quantità di materiali effettivamente avviati a riciclaggio) l’ATO Benevento si pone al primo posto in Campania, con il 52,95 %, confermando sostanzialmente il dato dell’anno 2020. La produzione media pro capite annua in seno all’ambito fa registrare un valore pari a 372 Kg per abitante, notevolmente inferiore alla media degli altri ATO ed alla media regionale (475 Kg/ab/anno), analoga solo a quella dell’ambito irpino (379 Kg/ab/anno) avente caratteristiche territoriali analoghe all’ATO sannita.

Razionalizzare il ciclo per ridurre i costi

Tali risultati, ottenuti dai comuni e dalle popolazioni dell’ambito con grande senso di responsabilità e di sensibilità ambientale, nonostante la perdurante inoperatività dell’impianto di conferimento provinciale, non può che rappresentare uno stimolo ulteriore per l’ATO Rifiuti Benevento a procedere con il massimo impegno verso la razionalizzazione del ciclo di gestione integrata dei rifiuti urbani al fine di rendere sempre più efficiente e performante il servizio reso all’utenza ma, principalmente, di ridurre in modo consistente i costi gestionali posti a carico delle popolazioni amministrate.