Accoltellamento e incendio bar a Benevento, Mastella: nessun Far West Vertice in Prefettura dopo gli ultimi episodi registrati nel centro storico cittadino

“Nessun Far West, la situazione è sotto controllo”. Il sindaco di Benevento Mastella tranquillizza dopo gli episodi degli ultimi giorni: dalla rissa nata dopo un tentativo di violenza sessuale all'incendio di un bar lungo il corso. Oggi in Prefettura un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il vertice si è tenuto questa mattina in Prefettura, richiesto proprio dal sindaco dopo gli inquietanti fenomeni di cronaca registrati nelle ultime ore nel centro storico di Benevento. All'incontro, presieduto dal Prefetto, Carlo Torlontano, hanno partecipato il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, il Questore, Edgardo Giobbi, il Comandante provinciale dei Carabinieri, Enrico Calandro e il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Eugenio Bua.

Mastella: nessuna paura, c'è pieno controllo

“Nessun Far West, c'è controllo e prevenzione grazie alle forze di polizia e alla Prefettura che lavorano per l'ordine e la serenità della nostra comunità. Sono ancora in corso le indagini ma sembrano già a buon punto”. Rassicura la comunità “Benevento è in classifica tra le città più sicure d'Italia, non è cambiato molto. Non c'è una escalation di criminalità improvviso, non ci sono elementi che lo segnalano. Certo esiste, ma la città non deve essere in preda alla paura”.

Nuovo piano per la videosorveglianza

Mastella annuncia poi novità per il sistema di videosorveglianza in centro storico. “Il piano del Comune è già stato inviato al Prefetto che lo sta facendo analizzare alle forze di polizia e la prossima riunione sarà dedicata a questo tema. E' già tutto pronto e qualche telecamera, già funzionante, ha aiutato le forze dell'ordine nelle indagini. Non è però possibile coprire ogni angolo, i residenti della zona non possono chiederci di mettere una telecamera ogni dieci metri. Sicuramente ce ne saranno altre previste, come detto, dal piano di videosorveglianza”. Il progetto presentato dal Comune di Benevento per l’estensione ed il potenziamento della rete di videosorveglianza cittadina in sedici aree è finanziato dal Programma Operativo Complementare Legalità (cosiddetto POC Legalità) per il rafforzamento della sicurezza dei territori attraverso sistemi di presidio tecnologico.

Il prefetto Torlontano fa il punto sulle indagini

“Abbiamo delle immagini sull'incendio del bar, sulle quali stiamo lavorando. Mentre per l'accoltellamento è stato assicurato alla giustizia l'autore” così il Prefetto Carlo Torlontano fa il punto sulle indagini dopo la riunione nella quale si sono anche esaminate le misure di prevenzione a carattere generale e l’attività di controllo operata dalle Forze dell’Ordine, per cui il Prefetto ha disposto una ulteriore sensibilizzazione, sulla scorta del modello operativo già sperimentato in piena sinergia con la Polizia Locale, riservando priorità alla vigilanza di alcune aree particolarmente sensibili. Ciò nell’intento di garantire al meglio il rispetto della legalità in senso ampio e di migliorare gli standard di sicurezza dei cittadini. Infine il prefetto ha rivolto il suo plauso alle forze di polizia “Su tutti gli ultimi episodi c'è stata una risposta rapida ed efficace e per molti abbiamo già provveduto ad assicurare alla giustizia gli autori”.