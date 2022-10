Autonomia abitativa e lavorativa, per selezione di 12 persone con disabilità La comunicazione dell'assessore coppola e del sindaco di Benevento, Clemente Mastella

L’assessore alle Politiche Sociali Carmen Coppola, unitamente al sindaco Clemente Mastella, rende noto che è stato pubblicato l’Avviso per la selezione di 12 persone con disabilità quali beneficiari di percorsi di autonomia abitativa e lavorativa nell’ambito dell' Investimento 1.2 della Missione 5 - “Inclusione E Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore” del PNRR. Il progetto è stato presentato dall’Ambito B1 in coprogettazione e partnership con l’ATS – Sannioirpinia Lab APS, Projenia Società Cooperativa Sociale e Giovani Mentor Onlus.



‘’Un nuovo ed importante tassello – aggiunge l’assessore – per l’inserimento nel mondo lavorativo di persone con difficoltà. Non solo, l'avviso è rivolto anche alla tutela dell'autonomia abitativa. Continua, dunque, l'attenzione che questa amministrazione rivolge alle fasce più deboli della città''.



Possono presentare domanda di ammissione coloro i quali, alla data di pubblicazione del bando, siano in possesso dei seguenti requisiti di accesso:

- essere residenti in uno dei Comuni dell’Ambito B1;

- avere un età compresa tra i 18 e i 35 anni;

I destinatari dovranno, inoltre, trovarsi in una delle seguenti situazioni.

- persone con Sindrome di Down ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 o in possesso di certificazione di invalidità con il beneficio dell’indennità di accompagnamento, l. n. 18 del 11 febbraio 1980;



- persone con Disabilità motoria ai sensi dell’art.3 comma 1 o art. 3 comma 3 della legge 104/92. È da intendersi disabile motorio la persona con ridotte o impedite capacità motorie, con ridotta capacità di deambulazione o con difficoltà di compiere movimenti con gli arti superiori.