Movida. Mastella: Non è nostra intenzione delocalizzare movida Il sindaco di Benevento chiarisce. I commercianti: abbiamo investito e capitali e creiamo lavoro

“Leggo oggi, con stupore, che la mia amministrazione intende spostare la movida in altra zona della città. Non è mia abitudine creare problemi, ad attività commerciali, che già ne hanno di loro in questo periodo e che fanno fatica a sopportare”.

Taglia corto e sgombra il campo da tale ipotesi il sindaco di Benevento Clemente Mastella dopo i malumori dei commercianti emersi dopo la notizia di una possibile ipotesi dislocamento in altre zone della città delle attività commerciali (bar e locali protagonisti della sana movida della città) nel centro storico in altre zone. Ipotesi, avanzata in passato ma che poi era stata accantonata per una serie di motivazioni, mai emersa nelle ultime ore e in particolare dopo la riunione in Prefettura allargata anche al sindaco di Benevento Clemente Mastella che oggi quindi ribadisce: “Intanto la volontà della amministrazione non cambia. Ciò che occorre, come si è convenuto ieri nel comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica” convocato dal Prefetto, “è un maggior controllo, avendo a cuore le attività dell’area e le esigenze di chi vi abita”.

I commercianti

Ipotesi bocciata definitivamente, dunque, dal sindaco di Benevento e anche dagli stessi commercianti che in mattinata ai microfoni di ottochannel tv Canale 16 hanno rimarcato l'importanza della presenza delle loro attività nel centro città: “Le nostre attività, tutte in regola con le normative e che rispettano pedissequamente anche le varie ordinanze sindacali che regolano le attività di somministrazione di cibo e bevande, sono frutto di nostri investimenti e creano occupazione”. “Da non tralasciare – spiega Cosimo Melillo, della neo associazione Locali del Centro Storico – il particolare che la sana movida nel cuore della nostra bella Benevento attrae e intrattiene anche i tanti turisti che negli ultimi tempi sono sempre più presenti a Benevento”. Commercianti che sono sempre pronti al dialogo e al confronto sia con il Comune che con i residenti per affrontare eventuali problematiche.