Mensa scolastica Benevento: docenti e personale Ata denunciano problemi "Non si può imporre a prof e amministrativi registrazione su piattaforma telematica"

I sindacati intervengono per segnalare criticità relative alla mensa scolastica di Benevento, all'indomani dell'incontro che si è tenuto al Comune nella giornata di ieri. In particolare: "Le organizzazioni sindacali, dopo oltre un mese dall’avvio del nuovo anno scolastico, denunciano la condizione di disagio in cui continua ad operare la comunità scolastica, consignificative problematiche riguardanti il servizio mensa, per le quali hanno chiesto un incontro al Comune di Benevento, tenutosi in data 27.10.2022 alle ore 12.00 presso la sede del Settore Servizi al Cittadino, alla presenza dei Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi della città e dell'Assessore all'Istruzione Maria Carmela Serluca e del Dirigente Alessandro Verdicchio, rappresentanti dell’ente comunale. Assente invece la ditta appaltatrice del servizio, seppure invitata a partecipare".

Il problema della piattaforma di registrazione

Nel merito abbiamo segnalato una situazione di forte disagio che stanno vivendo docenti e personale ATA, in servizio presso i 6 Istituti Comprensivi del Comune di Benevento, che non ricevono il pasto se non preventivamente registrati sulla piattaforma predisposta dalla ditta erogatrice del servizio. A questo proposito abbiamo fatto presente che:le norme in vigore riconoscono il pasto gratuito al personale, sia docente che ATA, impegnato nel servizio didattico-educativo e di sorveglianza scolastica degli alunni durante la refezione scolastica, come confermato nei contratti nazionali della scuola, tuttora applicabili. (art.21 CCNL Scuola 2007)

Il diritto alla fruizione del servizio di mensa gratuita riguarda il personale sia docente che ATA in servizio in ciascuna classe o sezione durante la fruizione del pasto da parte degli alunni; da ciò deriva che non è il nominativo del lavoratore, che può cambiare di giorno in giorno, condizione necessaria per ricevere il pasto, ma il numero di personale che presta servizio didattico-educativo e di sorveglianza agli alunni e alle classi comunicato dalla scuola stessa.

Privacy e informazioni personali: profili di illegittimità?

Non è legittimo imporre a Docenti e Ata la registrazione nominativa contenente informazioni personali e non pertinenti al ruolo giuridico del personale scolastico, ad una piattaforma progettata e rivolta esclusivamente all’utenza (genitori e studenti) come condizione necessaria per ricevere il pasto e non si vede il motivo per cui la ditta appaltatrice del servizio dovrebbe venirne in possesso.

Pertanto, abbiamo chiesto che si intervenga immediatamente affinché si provveda a fornire i pasti al personale scolastico in servizio didattico-educativo e di sorveglianza scolastica, come comunicato dagli Istituti, senza che ci sia nessuna iscrizione sul sistema informatico creato e destinato ad uso di genitori ed alunni.

Il Comune di Benevento si è impegnato a verificare la possibilità di modificare tempestivamente il sistema di prenotazione dei pasti per il personale scolastico, concordando con la Ditta una diversa e legittima modalità di report.