Musei Provincia di Benevento aperti per il ponte di Ognisanti: gli orari L'iniziativa mira a favorire le visite dei turisti in città

Musei aperti per il Ponte di Ognisanti. Qualche modifica agli orari per favorire le visite dei turisti a Benevento. E' quanto decisio per la rete museale della Provincia che sarà eccezionalmente aperta al pubblico il prossimo lunedì 31 ottobre 2022 fino alle ore 14. Una decisione assunta in considerazione del fatto che il 31 ottobre, pur candendo di lunedì, giornata di tradizionale chiusura dei Musei, rientra nel cosiddetto “ponte di Ognissanti” e anche da fuori Regione Campania è stato da molti richiesto di poter accedere alle strutture museali. L’autorizzazione all’apertura straordinaria riguarda: il Museo del Sannio, il Chiostro di Santa Sofia, il Bookshop, il Museo ARCOS, il Complesso della Chiesa di Sant’Ilario a Port’Aurea e il Musa.