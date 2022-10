Le streghe di Benevento trainano il turismo di Halloween Dal Museo Janua: tendenza in crescita da qualche anno, ci sono già numerose prenotazioni

Dalle visite guidate per gli adulti ai laboratori per i più piccoli. I visitatori premiano Janua, il Museo delle Streghe di Benevento. Sono già diversi i turni sold out per i promossi eventi. Il turismo del ponte di Ognisanti quest'anno, grazie alle inconsuete temperature, premia il mare ma traina anche Benevento. La città delle streghe affascina i turisti che la scelgono per scoprire tutto sulla leggenda delle janare. E il museo a Palazzo Paolo V, a loro dedicato, con la consueta energia è pronto a far riscoprire le tradizioni del Sannio sull'onda della più commerciale Halloween. Lo fa con un percorso che si snoda da domani, 30 ottobre all’11 dicembre. E' “Vienimi 'Nzuonno – dai morti a Santa Lucia”.

Dalle streghe alle janare: percorso tra le culture

“Per i più piccoli – racconta ad Ottopagine.it Cristina Corrado, di Janua – abbiamo promosso dei laboratori, per altro già sold out, in cui i bambini incontreranno le nostre tradizioni, associate però ad altre culture: quella americana, la messicana, la cultura celtica. Ospiteremo una docente di inglese e spagnolo che introdurrà i bambini a queste tradizioni”. Per gli adulti, poi, numerose visite guidate “abbiamo già tante prenotazioni di gruppi – prosegue Corrado – provenienti da Napoli, dalla Puglia e da diverse regioni d'Italia. Come è accaduto anche l'anno scorso in questo periodo c'è una grande richiesta e siamo pronti a raccontare la nostra festa dei morti che in passato era molto più sentita”.



Dove andare ad Halloween per un Sabba intorno al noce

Se la leggenda indica la città come il luogo mitico del raduno delle streghe che, dopo essersi cosparse di unguento magico, volavano sulle loro scope fino al magico noce pronte per questi raduni demoniaci, la tradizione contadina racconta la festa dei morti con un diverso, ma ugualmente intrigante spirito. E dunque a Benevento oltre a cercare il Noce delle streghe: dalla Ripa delle Janare allo Stretto di Barba, grazie al lavoro di Janua si potrà riscoprire anche storie popolari della tradizione.

Il programma dell'evento

Si parte il 30 ottobre con “La simpatica festa dei mostri”, laboratorio per bambini . Il 31 ottobre, con un'apertura straordinaria Janua offrirà una visita guidata ogni ora (10/11/12 -16/17/18). Dalle 16 alle 19 sarà aperto “Il banchetto delle caramelle - Tra scope, teschietti e fantasmi”. Il 4 novembre, appuntamento con “Messaggio da uno zucchino che voleva diventare zucca”, un viaggio inclusivo tra zucche favole e orti magici. Un laboratorio per bambini a numero programmato. E poi tanti altri eventi fino all'11 dicembre.