Corso gratuito di apicoltura di base di Coldiretti e Conaproa La Comunità Montana del Fortore ospiterà come partner istituzionale

La Comunità Montana del Fortore, ospiterà, come partner istituzionale degli organizzatori Coldiretti Benevento e Conaproa (Consorzio Nazionale Produttori Apistici), per i mesi di novembre e dicembre, un corso gratuito di apicoltura di base. Il corso si svolgerà in modalità mista (online e in presenza) con dieci lezioni di teoria e quattro di pratica a settimane alterne. Ogni lezione prevede l’intervento di un esperto nazionale, l’approfondimento con tecnici interni e un dibattito finale. La durata di ciascuna lezione è di tre ore da svolgersi il sabato mattina. “Abbiamo accolto la proposta di Coldiretti con entusiasmo e consapevolezza per il varo di questo corso a titolo completamente gratuito - spiega il presidente della Comunità Montana del Fortore, Zaccaria Spina - che permetterà a chi già opera nel settore di ampliare le proprie conoscenze e a chi invece desidera avvicinarsi al mondo dell’apicoltura di avere un primo approccio senza spese. Il corso assicurerà pure un elevato livello qualitativo delle docenze, professori universitari, ricercatori e specialisti del settore. Abbiamo la sede grazie all’interessamento di Giorgio Zenza, consigliere comunitario di San Giorgio La Molara”. Il corso è a numero chiuso (massimo 30 allievi) e partirà sabato 19 novembre e si terrà presso l’Auditorium “ex convento dei domenicani” in corso Umberto I a San Giorgio La Molara. C’è stato tuttavia un boom inatteso e i 30 posti disponibili sono stati già tutti prenotati, per questo il presidente Spina si sta già attivando con Coldiretti per verificare se sia possibile allargare il numero di partecipanti. “Stiamo cercando di trovare un modo per riaprire le iscrizioni e incrementare il numero di allievi previsti dal corso. Non ci aspettavamo massiccia risposta in tempi peraltro così rapidi. Confidiamo di riuscirci, anche perché si tratta di una ghiotta opportunità per il nostro territorio. L’apicoltura è un ottimo mezzo di salvaguardia degli ecosistemi, oltre che uno strumento per incentivare l’economia. Può diventare un eccellenza locale dell’area del Fortore come il caciocavallo di Castelfranco, i torroncini di San Marco e la marchigiana di San Giorgio La Molara”. Se dovessero essere riaperte, le iscrizioni vanno formalizzate entro il 14 novembre: per informazioni sulle modalità di adesione ci si può rivolgere alla Comunità Montana del Fortore (Enzo Marchetti) al numero 3391749229 e a Coldiretti al numero 0824334654. Le lezioni verteranno sulla storia e il valore dell’apicoltura, sui prodotti, la biologia dell’ape e del superorganismo alveare, su calendario e buone prassi di allevamento, normativa apistica, tecniche di approccio all’alveare, gestione del nido, controllo dall’infestazione da Varroa, e prevedono un test finale di valutazione dell’apprendimento.