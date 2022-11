Benevento fa il pieno di turisti: "bellissima, una vera sorpresa" I visitatori scelgono la città per il Ponte di Ognisanti. Bene musei e attività commerciali

“Una vera sorpresa.... non ce l'aspettavamo”. Benevento continua a stupire i tanti visitatori che l'hanno scelta per il Ponte di Ognisanti. La città ha fatto il pieno di turisti. Dal Patrimonio Unesco del complesso di Santa Sofia, alla Rocca dei Rettori, dall'Arco di Traiano ai musei la città ha registrato un vero boom di presenze. Tante famiglie ma anche numerosi gruppi organizzati hanno affollato Corso Garibaldi per ammirare le bellezze del capoluogo sannita.

In tanti hanno scelto di pernottare nel Sannio

Da Napoli, dalla Puglia ma anche da tante altre regioni d'Italia. La città delle streghe è tra le mete premiate dai visitatori che si dicono sorpresi e affascinati dal capoluogo sannita. Diversi i gruppi che sono arrivati da Napoli e dalla Puglia, alcuni nel Sannio anche per sagre e manifestazioni in programma in Provincia ma con un elemento di novità. Non più solo una toccata e fuga ma almeno una notte di pernottamento sul territorio. Un dato positivo, un risultato per il quale gli operatori lavorano ormai da anni.

Le streghe fanno da traiano. La sorpresa: “non è una città di montagna”

A fare da traiano per questi giorni di festa in particolare la leggenda delle streghe. Lontano dalla commerciale Halloween le janare richiamano i turisti che si dicono soddisfatti anche dell'atmosfera cittadina. A confermarlo anche gli operatori di Janua, il museo delle streghe a Palazzo Paolo V. “Quest'anno – ci conferma Carmine Fusco – è andata davvero benissimo. E' un periodo in cui ci si aspetta un aumento di visitatori ma questa volta ci ha davvero sorpreso il movimento registrato. Persone che si dicono soddisfatte e pronte a tornare”.

Duro a morire e purtroppo ancora presente tra le opinioni raccolte il pregiudizio di chi si aspetta di trovare “una città di montagna” e rimane invece sorpreso e piacevolmente appagato.

Turismo e commercio, binomio perfetto

Riscontro positivo anche per gli operatori commerciali. Buon movimento ai mercatini allestiti in piazza IV Novembre e si dicono soddisfatte anche le attività prettamente legate al turismo. Pronti a godersi la meritata ribalta dopo anni di crisi dura. “Anche se non ci sono grandi acquisti - aggiungono gli esercenti che hanno comunque tenuto aperte le attività - è già incoraggiante vedere finalmente Corso Garibaldi così affollato”.