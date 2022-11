Accrocca: "Nel giorno dei morti un inno alla vita" Celebrazione dei defunti all'aperto, davanti alla chiesa del cimitero di Benevento

Nessun ingorgo e poche difficoltà legate al traffico. Per la commemorazione dei defunti funziona il piano predisposto dal Comune di Benevento in vista dell'afflusso di visitatori.

Fila liscio anche il servizio di trasporto straordinario per il Cimitero con partenza da Piazza Cardinal Bartolomeo Pacca e da Piazza Risorgimento dalle ore 07.00 alle 18.30.

Presenze come di consueto notevoli per le visite ai cari estinti. E la crisi ha influito anche su questo frangente con un notevole aumento dei prezzi per quel che riguarda i fiori, ai quali, però, non si rinuncia.

Questa mattina la consueta celebrazione all'aperto, all'esterno della chiesa del cimitero con i fedeli e le autorità.

“La tutela della vita” nodo centrale dell'omelia dell'arcivescovo Felice Accrocca che ha rimarcato quanto sia importante “considerarla come un dono, non darla mai per scontata. La vita non deve mai essere calpesta. Essenziale – per il prelato – vivere un'esistenza più umana considerando che la morte ne è una tappa fondamentale”. “Nel giorno dei morti è importante lanciare un inno alla vita, soprattutto di quelle dei più deboli” ha spiegato l'Arcivescovo Accrocca.

“Quel che abbiamo oggi è quanto definito ieri da chi celebriamo in questo giorno” ha invece spiegato il sindaco, Clemente Mastella. Fare memoria per onorare i defunti l'invito del primo cittadino. Alla cerimonia è seguito l'omaggio ai caduti in guerra e ai bambini prematuramente scomparsi.