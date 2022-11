Medici no vax: "Sono solo 3500, la metà pensionati: non incide su carenze" Il presidente dell'ordine dei medici di Benevento Ianniello: "Tempistiche Governo meravigliano"

"Il decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162 ha anticipato dal 31 dicembre al 1° novembre 2022 la scadenza dell’obbligo vaccinale per il personale esercente le professioni sanitarie ed ha eliminato la misura della sospensione dall’esercizio della professione per i non vaccinati, ritenendo tale misura indispensabile per “contrastare la grave carenza di personale sanitario che si registra sul territorio”. Lo dichiara il Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi di Benevento Giovanni Pietro Ianniello.

Tempistiche strane: e 3500 medici in più non incidono su carenze

In qualità di Organo Sussidiario dello Stato non possiamo che adeguarci alle norme, anche se restiamo particolarmente meravigliati per la tempistica delle decisioni assunte. Prendiamo atto che l’attuale Governo ritiene che, per le mutate condizioni epidemiologiche, non ci siano più le condizioni per far prevalere l’interesse della salute pubblica su quella individuale e di tornare quindi alla “normalità” pre-pandemia. Ritengo però indispensabile sottolineare alcuni punti – prosegue il presidente Ianniello. Il 99,4% dei 400.500 Medici Italiani si è vaccinato rispettando le indicazioni ministeriali e degli Ordini professionali. Il reintegro dei 3500 medici non vaccinati non va per nulla ad incidere sulla grave carenza assistenziale nei nostri ospedali, in quanto la stragrande maggioranza di questi sono pensionati (1700 over 68 anni) o liberi professionisti.

Vaccinazione contro covid strumento fondamentale

Anticipare di due mesi la scadenza dell’obbligo vaccinale non va assolutamente a sminuire il ruolo fondamentale della vaccinazione nella lotta contro il COVID, anzi ne conferma la validità, avendo la campagna vaccinale ottenuto i risultati previsti.Per quanto riguarda, infine, la allocazione del personale non vaccinato all’interno delle strutture sanitarie, - conclude il dott. Giovanni Pietro Ianniello - questa è una funzione precipua delle singole amministrazioni a cui, nel rispetto della legge 81/08, compete la valutazione dei rischi per la protezione della salute dei dipendenti e degli utenti.