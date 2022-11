Lavori programmati al pozzo Solopaca, Gesesa: irregolarità servizio idrico L'intervento previsto il 3 e il 4 novembre, ecco i comuni interessati e gli orari previsti

"Nelle giornate di giovedì 3 e venerdì 4 Novembre continueranno i lavori per l’estrazione e la sostituzione della pompa del pozzo di Solopaca Lago dei Selci". A comunicarlo la Gesesa, l'azienda che si occupa del servizio precisando che "l’esecuzione dell’intervento comporterà irregolarità nell’erogazione idrica e/o totale mancanza d’acqua nelle giornate di giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 Novembre nei comuni di Castelpoto, Foglianise, Paupisi, Tocco Caudio, Torrecuso e Vitulano.

Per tale motivo, in questi comuni, sarà predisposto il servizio sostitutivo con stazionamento di autobotti nelle seguenti postazioni:

Vitulano – Via Romanelli, dalle ore 15 di giovedì fino alle ore 20 di sabato 5;

Foglianise – Piazza Municipio, dalle ore 8 di venerdì 4 alle ore 8 fino alle ore 20 di sabato 5;

Torrecuso – Piazza Antonio Mellusi, dalle ore 8 di venerdì 4 alle ore 20 di sabato 5;

Castelpoto – Via Togliatti_Centro Sociale, dalle ore 8 di venerdì 4 alle ore 20 di sabato 5;

Paupisi – Piazza Don Tommaso Boscaino, dalle ore 8 di venerdì 4 alle ore 20 di sabato 5;

Tocco Caudio – Campo Sportivo, dalle ore 8 di venerdì 4 alle ore 20 di sabato 5.