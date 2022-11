Stir Casalduni: la Regione finanzia progetto per rimozione rifiuti Il presidente della Provincia Lombardi: provvedimento tanto atteso

Dalla Regione arriva il via libera al finanziamento del progetto per la rimozione dei rifiuti presso lo Stir di Casuldini. Con Decreto Dirigenziale del 3 novembre 2022 Palazzo Santa Lucia ha ammesso a finanziamento la rimozione, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti abbancati dall'impianto in provincia di Benevento.

"Con il provvedimento regionale si approva il finanziamento a favore della Provincia di Benevento della somma di 1.725.068,60 euro". Ad annunciarlo Nino Lombardi, Presidente della Provincia precisando inoltre che "la Regione ha individuato il Soggetto attuatore del provvedimento la stessa Provincia avendone presentato il relativo progetto definitivo dei lavori, progetto che, curato dal Settore Gestione del Territorio, Risorse Idriche e Ambiente, è stato approvato con la Deliberazione presidenziale n. 132 dello scorso 27.05.2022".

"Come si ricorderà - prosegue l'Ente provinciale con sede alla Rocca dei Rettori - il programma per la rimozione dei rifiuti abbancati nell’impianto Stir di Casalduni rientra in un più complesso quadro di misure e di provvedimenti che vedono protagonista la Provincia, impegnata a ridare vita e normalità al ciclo integrato dei rifiuti nel Sannio. La rimozione di quanto è abbancato nell’impianto di contrada San Fortunato di Casalduni è infatti un tassello di una strategia finalizzata a superare la crisi in cui versa il ciclo gestionale dei rifiuti a seguito del devastante incendio del 2018 che ha bloccato l’unico impianto produttivo nel settore presente nel territorio provinciale. A pagarne letteralmente le spese di tale situazione sono i cittadini del Sannio: infatti i costi della lavorazione dei rifiuti sono lievitati in maniera sensibile a causa del trasferimento degli stessi per lavorazione presso impianti fuori provincia".

Ed ancora, dalla Rocca viene precisato che "per riavviare la linea produttiva del ciclo rifiuti, sia presso la Provincia che presso la Regione si sono svolti nei mesi scorsi numerosi incontri tra lo stesso Lombardi, l’Assessore all’ambiente ed il Vice Presidente della Regione Fulvio Bonavitacola, l’Ato Rifiuti e la Samte".

Soddisfatto il presidente Lombardi per il provvedimento che segna di fatto una svolta nella complessa vicenda gestionale dei rifiuti. “La Provincia - ha dichiarato Lombardi - esercitare un ruolo di grande responsabilità ed è in prima linea per normalizzazione l’intera filiera gestionale del ciclo rifiuti, abbattere i costi a carico dei cittadini e tutelare i posti di lavoro presso la Società partecipata Samte. Ringrazio vivamente la Regione Campania, ed in particolare l’assessore Bonavitacola, per aver adopttato un provvedimento tanto atteso”.