Tavolino in zona Unesco: ora multe e più controlli Individuati i responsabili. Mastella: la città deve essere tutelata e pronta ad accogliere i turisti

Multe e più controlli a Benevento dopo il caso del tavolino posizionato in zona Unesco, proprio sotto il campanile cittadino, a pochi passi dalla Chiesa di Santa Sofia. E' stata individuata e sarà multata per occupazione indebita di suolo pubblico l'attività commerciale di Corso Garibaldi proprietaria dell'arredo ma le indagini hanno ricostruito che il posizionamento fuori dal perimetro concesso all'attività è stata un'iniziativa dei clienti che avrebbero spostato da soli il tavolo.



“Abbiamo dato disposizioni alla polizia municipale, ma anche le altre polizie ci supporteranno, di far ciò che è giusto – spiega il sindaco Mastella che però evidenzia – non c'è nessuna attenzione spropositata ma è ovvio che è necessario attenersi ad un comportamento corretto. Mi dispiace – aggiunge – che, per quanto individuato dalle ricostruzioni, alcuni professori universitari si siano prestati a questa azione”.

E dunque fa appello a comportamenti maggiormente composti “Dobbiamo tutelare l'immagine della città per i visitatori e chi arriva deve goderne rispettando le regole. Vale in questa zona ma anche nei pressi dell'Arco di Traiano, perché Benevento deve essere pronta ad accogliere i turisti, come è accaduto proprio per il ponte di Ognisanti in cui si è registrato un buon risultato in termini di visite”.