Parco regionale del Taburno Camposauro, oggi si celebra il ventennale Caturano: "Premiazioni e nuovo calendario a conclusione di un anno di eventi"

Mentre si attende l'esito per la candidatura Unesco dell'area protetta, l'Ente Parco regionale del Taburno Camposauro si appresta a tagliare un altro prestigioso traguardo: sarà celebrato oggi il ventennale della fondazione del Parco. Un evento particolarmente atteso, a conclusione delle tante iniziative promosse in questo anno. La cerimonia si svolgerà questo pomeriggio a Benevento nella cornice di Palazzo Paolo V alla presenza del vicepresidente della giunta regionale, Fulvio Bonavitacola. “Istituto nel 2002 dalla Regione Campania – ricorda il presidente dell'Ente parco regionale, Costantino Caturano - il Parco il 6 novembre compie vent'anni. Ci sarà pertanto l'iniziativa conclusiva di quest'anno di celebrazioni che abbiamo portato avanti insieme ai comuni del Parco, alle associazioni”.

Il programma delle celebrazioni per il ventennale del Parco del Taburno

L'appuntamento è alle 17 nel capoluogo sannita. E' qui che saranno “premiati i pionieri ovvero coloro che tra gli anni 80' e 90' si impegnarono per istituire il parco e presenteremo il calendario 2023: sarà un percorso immaginario di Virgilio che nelle sue opere ha parlato diverse volte del Monte Taburno. Un viaggio immaginario in dodici luoghi dell'area protetta incontrando personaggi che hanno dato lustro al parco del Taburno Camposauro. Non mancheranno inoltre diverse sorprese, sarà un calendario ricco di appuntamenti”.

Nuovi riconoscimenti per il Parco del Taburno Camposauro

Intanto subito dopo la cerimonia in programma a Benevento per festeggiare il ventennale della fondazione dell'Ente Parco, ci sarà un nuovo riconoscimento per l'area protetta. “Il 17 novembre – annuncia infine il presidente Costantino Caturano - andremo a Roma per partecipare ad una cerimonia in Campidoglio dove saremo premiati con il riconoscimento nazionale Bandiera Verde”.