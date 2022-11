Parco regionale del Taburno Camposauro: celebrato il ventennale L'evento a Benevento con istituzioni e associazioni. Caturano: importante promuovere sinergia

Una festa per il ventennale al termine di un anno ricco di eventi. Per celebrare l'area protetta e le sue eccellenze, con attenzione al futuro. A Benevento nella cornice di Palazzo Paolo V l'evento per i venti anni dalla costituzione dell'Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro. Tante le istituzioni ed i rappresentanti delle associazioni di categoria presenti. In collegamento anche l'intervento del vicepresidente della giunta regionale, Fulvio Bonavitacola. Sul palco il presidente dell'Ente parco Costantino Caturano, il presidente della Provincia, Nino Lombardi e il vicesindaco di Benevento, Francesco De Pierro. Ad aprire i lavori il video realizzato per l'occasione con le testimonianze di chi quotidianamente vive l'area protetta del Taburno – Camposauro. Poi spazio ai numerosi interventi e alle premiazioni.

L'evento per il compleanno del Parco del Taburno Camposauro

“Il 2022 è l'anno del ventennale della nascita del parco e oggi 6 novembre festeggiamo il compleanno”, il commento del presidente Caturano che ha evidenziato l'impegno per la valorizzare e la tutela dell'area protetta a partire “dai pionieri”.

Spazio alle premiazioni, dunque, ma anche e soprattutto ai progetti per il futuro. Un percorso che vede l'Ente lavorare in sinergia con le diverse realtà della provincia sannita. Non solo associazioni, ma anche le scuole. Presentato, inoltre, il calendario 2023.

Il futuro del Parco e le sue eccellenze

Si punta dunque a promuovere lo sviluppo dell'area protetta e delle sue eccellenze con attenzione alla storia. “L'Ente parco non è qualcosa di assestante nella nostra realtà - ha ribadito il presidente Caturano - ma abbiamo la necessità di fare sinergia nella nostra provincia perché penso che nel luogo in cui viviamo abbiamo due caratteristiche fondamentali: una è la montagna, l'ambiente e l'altra appunto è la vocazione agricola. E dunque questi aspetti devono essere valorizzati”.