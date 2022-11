"Io derubato mentre ero al pronto soccorso: che amarezza" Un 53enne denuncia: "Stavo male: in un attimo di distrazione mi hanno preso soldi e cellulare"

“Sono stato derubato mentre stavo male in ospedale: è vergognoso”. E' il racconto di Gerardino Chiariotti, beneventano, che spiega: “Qualche giorno fa, patendo alcuni problemi di salute, non sentendomi bene sono andato al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli. Qui mi hanno fatto alcuni esami e nell'attesa ero su una barella, con un marsupio con dentro i miei effetti personali. Quando sono arrivati i risultati degli esami mi sono accorto che il portafogli, con all'interno 350 euro, non c'era più, e non c'era neppure il mio cellulare. Naturalmente mi sono agitato e amareggiato: non è possibile che si vada in ospedale per curarsi e ci si debba preoccupare anche di fare attenzione a non essere derubati. Ho sporto denuncia naturalmente e chiesto attraverso il mio avvocato, Luigina Vallana, il risarcimento del danno subito”.