Comune, firmato protocollo d'intesa con Plastic free Consegnato Riconoscimento Plastic Free 2022: ecco cosa prevede il documento siglato a Palazzo Mosti

Questa a mattina a Palazzo Mosti è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra il Comune di Benevento e Plastic Free. A firmare l’intesa sono stati il sindaco Clemente Mastella e il referente di Plastic Free, Mauro Cespa, che ha anche consegnato al primo cittadino e all’assessore all’Ambiente, Alessandro Rosa, il Riconoscimento Plastic Free 2022 per l’impegno profuso e la sensibilità verso l’ambiente e le future generazioni mostrata dal Comune di Benevento nel corso dell’anno.

Il protocollo punta a “semplificare i passaggi burocratici tra le parti per permettere a Plastic Free la velocizzazione delle attività di volontariato sul territorio. Inoltre, consente di creare un canale di comunicazione diretto tra le parti per il miglioramento della città verso la tematica green”.

Mentre Plastic Free proporrà sul territorio attività di sensibilizzazione tramite iniziative a titolo gratuito ovvero “appuntamenti di raccolta della plastica e rifiuti non pericolosi; lezioni di educazione ambientale nelle scuole, in presenza e da remoto; informazione e sensibilizzazione online sui social geolocalizzata sul territorio; informazione e sensibilizzazione attraverso stand; passeggiate ecologiche e turistiche nel territorio; segnalazione di abbandono rifiuti in maniera abusiva”.



Il Comune di Benevento a sua volta si impegna a supportare le attività di Plastic Free “per gli appuntamenti di raccolta e per le passeggiate ecologiche, offrirà il proprio patrocinio gratuito autorizzando le attività sul territorio e garantendo l’intervento dell’azienda di raccolta rifiuti locale per il ritiro dei sacchi a fine di ogni iniziativa; garantirà priorità di intervento alle segnalazioni di abbandono di rifiuti fatte dai referenti Plastic Free; autorizzerà l’occupazione gratuita di suolo pubblico, non in dimora fissa, per l’installazione di uno stand per informare e sensibilizzare i cittadini sulla tematica”.