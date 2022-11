Mastella incontra Paladino: sos alla Regione per un'opera del maestro Domani il sindaco di Benevento sarà all'assemblea Anci di Caserta "I Comuni sono in difficoltà"

“Ieri ho incontrato Mimmo Paladino. Con i miei dirigenti e i rappresentanti delle ferrovie ci siamo visti a casa sua per parlare del progetto della stazione centrale. Gli ho chiesto un'opera da installare all'ingresso della Stazione Centrale di Benevento che sarà rinnovata grazie al finanziamento di 30 milioni di euro ottenuto”.

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, torna a rilanciare l'idea di un'installazione artistica del mastro sannita della transavanguardia che possa caratterizzare Benevento. E, nel contempo, torna anche a chiedere più fondi e sostegno alla Regione.

“Per realizzare il progetto – prosegue – il Comune dovrà investire economicamente. Ma abbiamo difficoltà e la Regione dovrebbe darci una mano per proporre una presenza esteticamente rilevante e un'opera che rimarrà patrimonio della città. Se ci dessero tre o 400mila euro avremmo risolto il problema e invece io non so neanche come fare con il bilancio”.

Domani le istanze delle aree interne all'assemblea regionale Anci di Caserta

La richiesta di maggior sostegno alla Regione Campania, le difficoltà dei comuni e il problema dell'autonomia differenziata saranno tra gli argomenti che il sindaco Clemente Mastella porterà domani all'Assemblea regionale di Anci Campania, in programma al Belvedere di San Leucio di Caserta.

Un incontro a cui saranno presenti, tra gli altri, il Sindaco della Città metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno, il Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto.

Un’iniziativa dell’Anci Campania, presieduta dal sindaco di Caserta Carlo Marino, che sarà l'occasione per discutere del ruolo degli amministratori locali e di temi di prioritaria importanza: i finanziamenti Pnrr indirizzati alla transizione ecologica e digitale, le politiche di coesione, rigenerazione urbana, turismo, comunità energetiche e autonomia differenziata.