Screening gratuiti tiroide: in centinaia in fila per le visite L'evento con la Croce Rossa. Il rettore Canfora: ci saranno altri incontri

Hanno riscosso un ottimo successo gli screening per il controllo della tiroide dedicati agli studenti universitari e promossi dall'Ateneo del Sannio con la cooperazione della Croce Rossa Italiana con le infermiere volontari. Un centinaio i ragazzi che hanno raccolto l'invito di sottoporsi ai test gratuiti presso il Cubo di via delle Puglie coordinati da Annachiara Tarantino, medico radiologo e infermiera volontaria.

“Quella tiroidea è una patologia che spesso non viene immediatamente riconosciuta, ed è invece essenziale individuarla anche in giovane età per poterla trattare. Diamo ai ragazzi – aggiunge – una serie di informazioni comportamentali per la prevenzione. Una patologia purtroppo endemica nelle aree interne, Sannio e Irpinia in particolare, carenti di iodio”.

E ha poi rimarcato la necessità di riprendere le iniziative dedicate alla prevenzione che con la pandemia da covid19 hanno subito una battuta d'arresto. “Anche per questo – ha detto – la Croce Rossa è in prima linea”. “A questo primo appuntamento – ha aggiunto il Rettore Gerardo Canfora – seguiranno altri eventi. Nel prossimo anno abbiamo già in programma altri tre incontri per coinvolgere tutta la comunità Unisannio compreso il personale e i docenti”.