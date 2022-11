"International Street Food 2022" a Benevento patrocinata dal Comune

istituzione del divieto di sosta con tabelline esplicativa “zona rimozione coatta”, nei giorni 11, 12 e 13/11/2022, dalle ore 18,00 a fine manifestazione, sulle seguenti viabilità: Piazza Risorgimento, via Da Monteforte, via Oderisio da Benevento, viale Mellusi nel tratto compreso tra via Ferrelli — via De Caro e piazza Risorgimento, via Perasso e via Vianelli;

chiusura al traffico veicolare dalle ore 18,00, o non appena se ne presenti la necessità, fino al termine della manifestazione, nei giorni 11, 12 e 13/11/2022, delle seguenti viabilità: Piazza Risorgimento, via Da Monteforte, via Oderisio da Benevento, viale Mellusi nel tratto compreso tra via Ferrelli — via De Caro e piazza Risorgimento, via XXIV Maggio, via Perasso, via Vianelli, via De Caro in uscita sul v.1e Mellusi e via T. Ferrelli 1^ traversa in uscita su v.le Mellusi;