Rimozione del Torrino piezometrico, terminati i lavori L'intervento in via Cupa dell'Angelo a Benevento

Sono terminati questa mattina i i lavori per la rimozione del Torrino piezometrico in via Cupa dell’Angelo nel comune di Benevento. "Il torrino - spiega la Gesesa - è stato completamente rimosso in tre giorni di lavoro e successivamente l’area di pertinenza bonificata. E’ stata, quindi, restituita alla Città un’area con aspetto armonico e sicuro rispetto al contestourbano locale".

I lavori a Benevento

"L’edificio in muratura sarà utilizzato, come già detto, previo ulteriori lavori di adeguamento, in archivio documentale della società. Tutto il materiale costituente la torre piezometrica è stato completamente smaltito, in conformità alle norme vigenti".

L'azienda pertanto ringrazia "l'amministrazione Comunale nella persona del sindaco Mastella e l'Assessore Pasquariello, inoltre si ringrazia il settore Lavori pubblici del comune di Benevento ed il comando della Polizia Municipale per la preziosa collaborazione e la disponibilità offerta nell’esecuzione dell’attività

di rimozione. Si ringraziano tutti i colleghi di GESESA che con competenza e dedizione hanno portato a termine un lavoro importante per la città e molto complesso, un ringraziamento particolare all’Ing. Tiziana Catalano, progettista e direttore dei lavori".