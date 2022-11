Sanità ospedaliera. Il sindaco Mastella incontra la Dg Morgante: c'è sinergia Questa mattina il primo cittadino al San Pio: "Si lavora insieme per tutti i cittadini sanniti"

“Sono qui per dichiarare la mia disponibilità istituzionale per creare condizioni migliori per tutti i cittadini che purtroppo devono rivolgersi a questo ospedale”.

Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella al termine dell'incontro di questa mattina con la direttrice generale dell'azienda ospedaliera del San Pio, Maria Morgante che ha accolto il primo cittadino al quinto piano della palazzina che ospita le varie direzioni e uffici del San Pio.

Al centro del colloquio, “cordiale e proficuo” il nuovo piano di sanità ospedaliera per “determinare condizioni migliori e meno afflittive per tutti coloro che arrivano in questo ospedale anche rispetto alle altre strutture ospedaliere di fuori provincia. Nei prossimi giorni saranno messe in campo una serie di novità come mi ha anticipato la direttrice Morgante” ha concluso il sindaco Mastella.

Rafforzare l'organico e i più posti letto nei due presidi dell'Azienda ospedaliera San Pio che comprende il Rummo di Benevento e l'ospedale De Liguori di Sant'Agata de' Goti al centro del piano che la Dg del San Pio ha snocciolato ai microfoni di Ottochannel tv e ottopagine.it: “Incrementeremo i posti letto all'interno dei presidi e il personale. L'obiettivo – ha rimarcato la dottoressa Morgante – è ovviamente migliorare l'assistenza ospedaliera di questo territorio”.

Tornado all'incontro con il sindaco Mastella, la numero uno dell'Azienda ospedaliera sannita ha spiegato: “C'è massima collaborazione come sempre. Con l'Asl e il Comune c'è sinergia. Per ogni reparto che apriamo dopo le ristrutturazioni c'è bisogno di alcune autorizzazioni che vengono rilasciate sia dall'Asl, con la Commissione tecnica multidisciplinare che dal Comune. Un lavoro che si intreccia che porta allo stesso obiettivo: garantire la massima assistenza con più posti letto e nuovi reparti”.

Il piano

Si attende a breve l'avvio dei lavori nell'area del Pronto Soccorso ma attualmente i lavori si sono concentrati sui reparti di Neurochirurgia, neurologia, della sala operatoria di neurochirurgia e il reparto di Reumatologia. “Stiamo lavorando – ha rimarcato la Morgante – di concerto con l'Asl per le autorizzazioni per ottenere quanto prima il via libera e riaprire questi reparti già esistenti ma con nuovi e più posti letto”.

Nuove assunzioni

Per quanto riguarda il piano per l'incremento dell'organico, il direttore generale del San Pio spiega: “Stiamo facendo i concorsi per le strutture complesse e per l'assunzione di nuove figure sia sanitarie che non sanitarie”.

Bene i tempi di attesa per visite ambulatorie: “I nostri temi di attesa sono buoni. Il personale del Cup attraverso il recall chiama chi si prenota per avere la conferma della presenza e questo viene fatto per mantenere quanto più possibili i tempi di attesa brevi, al massimo di cinque sei giorni. Puntiamo di incrementare quanto più possibile le prestazione ambulatoriali con l'obiettivo di raggiungere livelli molto più alti”.