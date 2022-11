Fuga di cervelli dall’Italia, Ceniccola: subito una legge "In Campania manca lavoro e povertà continua a crescere"

"Nei giorni scorsi, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha chiesto di fare: ' … una riflessione sulla fuga dei cervelli'. In attesa di leggere le analisi e le reazioni del mondo politico ed istituzionale a questa autorevole sollecitazione, una domanda nasce spontanea: Perché i giovani scappano via dall’Italia e, in particolare, dal Mezzogiorno? A mio avviso, una risposta possiamo trovarla andando a rileggere il dossier sulle povertà che la delegazione regionale Caritas ha

presentato lunedì 7 novembre a Napoli". Inzia così la riflessione di Fiorenza Ceniccola, consigliere comunale di Guardia Sanframondi e coordinatrice Forza Italia Giovani a Benevento. L'esponente di Forza Italia parte, come detto, dalle parole del Presidente Mattarella per proporre una legge che riesca a mettere fine alla cosiddetta 'fuga di cervelli' con attenzione in particolare ai dati che riguardano la Campania.

Giovani e donne penalizzate nel lavoro

“In Campania la povertà continua a crescere (peggio c’è solo la Puglia), si muore più che altrove e si nasce sempre meno, manca il lavoro (soprattutto per le donne) e la regione si sta letteralmente svuotando anche a vantaggio del Nord dove confluiscono le nostre migliori energie (in sette anni è scomparsa una popolazione di circa 300mila abitanti, quasi quanto il Sannio), le file dinanzi alle mense organizzate a Napoli dalla Caritas per dare un pasto caldo sono

sempre più lunghe ed affollate (nel frattempo, la Regione non ha esitato a spendere circa 300-400mila euro per organizzare una manifestazione per dire no alla guerra)”.

La proposta dell'esponente di Forza Italia

"In sintesi - prosue Ceniccola - dinanzi ad una vera e propria desertificazione economica e sociale i più giovani e culturalmente attrezzati perché dovrebbero

restare in Campania, maglia nera per la povertà? Pertanto, basta con le analisi e le riflessioni è arrivato il momento di agire. E io mi permetto di aggiungere: Fate presto. Per dirla con l’indimenticabile Presidente Sandro Pertini".