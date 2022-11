Consulta Provinciale studenti di Benevento: ecco le nuove cariche elettive Fausto Desiderio del Liceo 'G.Rummo' eletto Presidente, vicepresidente è Rosa Schipani

Prima assemblea plenaria di quest'anno della Consulta Provinciale degli Studenti, presso il Liceo Scientifico 'G. Rummo'. Fausto Desiderio è stato eletto presidente della consulta provinciale degli studenti.

I lavori dell'assemblea

Dopo i saluti del Presidente uscente Glauco Rampone, che ha augurato buon lavoro alla nuova assemblea, sono state rinnovate le cariche elettive e l'assetto delle commissioni tematiche. Già Vicepresidente e Responsabile per la Continuità dei lavori, Desiderio intende “interpretare il ruolo nel medesimo spirito di collaborazione e orizzontalità che ha caratterizzato l'attività dello scorso anno scolastico”

Il programma della consulta

"L'organico della Consulta è pronto a mettersi in gioco un altro anno al servizio della comunità studentesca, puntando a riprendersi gli spazi e le possibilità di cui la pandemia e il progressivo appiattimento della rappresentanza ci hanno privato. Ci sono tutti i presupposti per continuare ad essere una Consulta Provinciale virtuosa a livello nazionale, così come ci siamo distinti l'anno scorso".

Assume il ruolo di Vicepresidente Rosa Schipani del Liceo Statale "G. Guacci", già membro di giunta: “Incontrare in presenza la Consulta rinnovata ha reso giustizia all’impegno dei rappresentanti della prima annualità. L’obiettivo che ci poniamo è quello di continuare con la medesima passione, dando allo stesso tempo un tocco innovativo. L’atmosfera avvertita già dalla prima plenaria lascia presagire la formazione di un gruppo affiatato, oltre i rapporti formali”.

Sarà Segretaria Benedetta Della Femina (IIS “Galilei-Vetrone”) e Vicesegretaria Ida Fuligine (IIS “A. M. De Liguori”). Le Commissioni formatesi sono quattro: Comunicazione, Territorio, Eventi e Benessere Psicofisico.