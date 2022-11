Diabete: "Servirebbe inserire educazione alla salute nelle scuole" La presentazione delle rivista "Un faro sul diabete"

“Sarebbe opportuno inserire quanto prima l’insegnamento obbligatorio dell’eduzione alla salute nelle scuole”.

E’ quanto emerso nel corso della presentazione ufficiale della rivista on line “Un faro sul diabete”, promossa dalla AsDIM (Associazione Diabetici Italia Meridionale) di Benevento in collaborazione con l’Istituto “Rampone” del capoluogo sannita in occasione delle celebrazioni della Giornata Mondiale del Diabete.

“La rivista on line, coordinata dal giornalista Antonio Mastella, – ha detto Annio Rossi, presidente dell’associazione onlus – sarà fruibile a partire dagli inizi del mese prossimo e nasce con la collaborazione attiva dei giovani studenti del Rampone che cureranno la parte tecnica e grafica del nuovo progetto editoriale. L’intento – ha continuato Rossi – è quello di potenziare la conoscenza sulla malattia del diabete e migliorare l’attività di prevenzione attraverso l’informazione”.

“Da circa un anno – ha aggiunto il professor Nazzareno Miele, dirigente scolastico - abbiano avviato una collaborazione con l’associazione ed oggi presentiamo un progetto editoriale che sarà realizzato dai nostri studenti, coordinati dal professor Fabio Iannotti, che potranno mettere in pratica quanto studiano a livello teorico”.

“Simili iniziative – ha poi dichiarato il Sindaco di Benevento Clemente Mastella – sono importanti perché testimoniano quanto importante sia il volontariato che, spesso, va ad interagire ed integrare alcune carenze nel settore della sanità pubblica”.

Alla presentazione sono poi intervenuti il vice presidente della AsDIM Aldo Meriano, il giornalista Mimmo Ragozzino, la dottoressa Francesca Nardone della Asl di Benevento e il consigliere regionale Gino Abbate cui sono toccate, anche in qualità di medico, le conclusioni della presentazione della iniziativa a rivista on line.