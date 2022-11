Viale Atlantici e Pacevecchia: "Rimuovete recinzioni: sono pericolose e brutte" Sguera (Azione): "Taglio pini già completato: vanno tolte"

"Le recinzioni ancora presenti tra viale Atlantici e via Pacevecchia vanno rimosse al più presto. Oltre ad essere antiestetiche, quelle reti color arancio sono inutili, sono un ricettacolo di immondizia e rappresentano anche un pericolo".

Così in una nota stampa Vincenzo Sguera, consigliere comunale e segretario provinciale di 'Azione' nel Sannio.

"Già in passato, durante i lavori delle commissioni consiliari - prosegue Sguera - è stata più volte sottolineata dal sottoscritto e da altri consiglieri l'esigenza di liberare completamente i marciapiedi dalle recinzioni. Considerato che è stato completato nelle scorse settimane il taglio dei pini ritenuti pericolosi, procrastinare la rimozione delle reti non ha alcun senso. Da qui la richiesta al settore Lavori Pubblici di palazzo Mosti di intervenire al più presto. Richiesta che inoltro a mezzo stampa perchè sarebbe superfluo dibattere in Consiglio (con conseguente costo sulle casse pubbliche) una questione che non necessita di discussioni".