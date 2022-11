Fap Acli, La lunga eta': focus per un nuovo welfare di comunità Il confronto promosso dalle Acli a Piana Romana

“L’allungamento della vita è forse il più grande successo italiano. I problemi e le opportunità che ne derivano vanno affrontati con ragionamento e scelte condivise”. E' stato questo l'argomento al centro del confronto a Piana Romana, presso la moderna struttura dell’Oasi, alla presenza di cento dirigenti della Federazione Anziani e Pensionati Fap Acli di Napoli con Pasquale Orlando e Gennaro Guida, con Gerardo Di Muro, direttore regionale del patronato Acli, Vincenzo Meoli, sociologo e referente di casa albergo Oasi di Pago Veiano, e le conclusioni di Filiberto Parente, presidente regionale delle Acli.

“Governare il cambiamento sociale derivante dall'allungamento della vita", questo il filo comune degli interventi del seminario. "Si tratta – ha spiegato Pasquale Orlando, autore del saggio 'Non ci sono più i pensionati di una volta' - di decodificare nuovi modi di vivere e relazionarsi tra generazioni ormai elastiche e straordinariamente diverse”.

“Dalla terza età germogli di futuro - ha concluso Filiberto Parente, presidente regionale delle Acli –. Ripartiamo dal territorio per un welfare socio sanitario inclusivo e di prossimità, per far vivere una vita lunga, senza patologie invalidanti e in salute".

Quindi “un patto nuovo tra associazionismo, volontariato e impresa privata del socio sanitario per nuove modalità di housing sociale e welfare di comunità da praticare e proporre al pubblico a partire dai Piano di zona e dalla Regione”.