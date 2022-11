Gli effetti della pandemia e della DAD sulla didattica e sui discenti I risultati dell'indagine presentati il 21 novembre da Unisannio, dirigenti scolastici e Studium

L’elaborazione dei dati dell’indagine su "Gli effetti della pandemia e della DAD sulla didattica e sui discenti", a cui un significativo numero di studenti delle scuole sannite ha partecipato, ha fatto emergere aspetti di particolare interesse meritevoli di riflessione.

Ne discuteranno il 21 novembre, alle ore 11, presso la Sala Lettura di Palazzo De Simone, le dirigenti scolastiche Maria Buonaguro, Maria Felicia Crisci, Teresa Marchese, Grazia Pedicini, Norma Pedicini, fondatrici dell’Associazione STUDIUM e promotrici del progetto, con i docenti delle Università del Sannio e di Salerno che hanno curato, insieme all’associazione, le varie fasi del sondaggio.

Sarà l’occasione per approfondire gli aspetti scientifici alla base dell’indagine e prendere visione dei risultati, aprendo le prospettive alle ulteriori iniziative in programma per il 2023.

Un’anteprima dei risultati è stata presentata agli studenti, all’interno di uno stand dedicato alla ricerca, nell’ambito dell’iniziativa “La ricerca al centro”, che UNISANNIO ha promosso tra gli eventi della Notte Europea dei Ricercatori, nella giornata del 22 ottobre scorso.

IL PROGRAMMA

Saluti istituzionali: Gerardo Canfora - Rettore UNISANNIO

Antonella Tartaglia Polcini - Delegata Trasferimento Tecnologico UNISANNIO

Gaetano Natullo - Direttore Dipartimento DEMM

Mirella Scala - Dirigente Ufficio scolastico provinciale Benevento

Introduce e coordina: Teresa Marchese - STUDIUM

Intervengono: Stefania Leone - direttrice Osservatorio Comunicazione Partecipazione Culture Giovanili (OCPG) Università di Salerno

Biagio Simonetti - UNISANNIO

Francesco Vespasiano - UNISANNIO

Conclude: Maria Buonaguro - STUDIUM