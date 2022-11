GlobalGeoPark, il presidente del Parco regionale Taburno a Roma Caturano e sindaci hanno incontrato il vicepresidente della Camera, Sergio Costa

Non solo un sostegno formale e pieno da parte della Presidenza della Camera, ma anche un contatto diretto con l’ambasciatore italiano Unesco a Parigi: sono giorni importanti per l’Ente Parco Regionale del Taburno-Camposauro. Si corre spediti verso la meta per l’ambito riconoscimento GlobalGeoPark: stamattina il presidente dell’Ente Parco Regionale del Taburno-Camposauro Costantino Caturano ha incontrato il vicepresidente della Camera Sergio Costa (ex ministro dell’Ambiente). L’audizione si è tenuta a Roma alla Camera dei Deputati alla presenza di una delegazione dei rappresentanti dei Comuni ricadenti nell’area protetta composta da Carlo Coppolaro (Comune di Cautano), a Vincenzo Simone (Frasso Telesino), Anna Buzzo, Domenico Iannotti, Evangelista Campagnuolo, Alessio Augliese (Sant’Agata de’ Goti), Romualdo Coppolaro (Bonea) e il professore dell’Università del Sannio Alessio Valente. Un confronto serrato sulle potenzialità del massiccio appenninico a cui ha partecipato in diretta Skype anche il professore Pier Luigi Petrillo in qualità di unico esperto italiano del patrimonio intangibile Unesco. “La nostra presenza a Roma – ha dichiarato Caturano – è servita per accendere i riflettori sull’immane lavoro che stiamo compiendo. I consigli del professore Petrillo ci indicano il cammino da portare avanti con sacrificio ed abnegazione. L’Area Protetta ha diverse potenzialità che stiamo non solo tutelando ma soprattutto valorizzando e questo grazie anche al grande impegno profuso dal professore Valente nella mappatura dei geositi. Ci piace credere ad un futuro diverso per il nostro territorio. Ci piace credere che la meta poi non sia poi tanto lontana”.