Guasto alla linea telefonica Asia: call center irraggiungibile "Azienda a lavoro per risolvere il problema"

"A causa di un guasto alla linea telefonica non è momentaneamente possibile contattare il servizio di call center aziendale". A comunicarlo l'Asia di Benevento, l'azienda che si occupa del servizio di raccolta differenziata in città.

"L'Azienda - viene evidenziato in una nota - che è già al lavoro per risolvere il problema, si scusa con l'utenza per eventuali disagi che dovessero verificarsi e si premurerà di inviare un'ulteriore comunicazione quando la linea sarà ripristinata".