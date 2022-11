Povertà in aumento anche per chi ha un lavoro La Caritas ha presentato il dossier 2022. Crescono le persone che hanno bisogno d'aiuto

Aumenta l'affluenza di occupati e pensionati. E' uno dei dati maggiormente preoccupanti del dossier Caritas 2022, sull'esclusione sociale elaborato dalla Caritas diocesana di Benevento. “Dalla crisi costruttori del cambiamento” questo il titolo dell'indagine presentata oggi che traccia un quadro triste. Nel Sannio la povertà aumenta con risvolti drammatici per chi aveva già numerose difficoltà. E la crisi non risparmia il welfare che si trova a fare i conti con più numerose difficoltà.





Cresce la povertà per le persone sole e malate

“Crescono i poveri” ha spiegato il direttore della Caritas diocesana di Benevento, Pasquale Zagarese. “Crescono soprattutto le povertà invisibili: chi vive nella solitudine, nella malattia cronica. Aiutarli è uno dei nostri obiettivi. Anche tante famiglie monoreddito, purtroppo, oggi arrivate a metà mese non ce la fanno”.

E ha illustrato due nuovi progetti che saranno attivati nei prossimi mesi. “Rigenerare un quartiere” è un esperienza che coinvolgerà per tre annni un quartiere, ancora da individuare, muovendosi sulla scia di “FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli onlus”. L'altro è “Tanzania da coltivare” e prevede la nascita di un'impresa agricola e di allevamento in Tanzania in collaborazione con i missionari del preziosissimo Sangue per portare aiuto all'ospedale della comunità.

Il welfare fa i conti con la crisi

“ll 2021 doveva essere l'anno della ripresa – ha dettagliato Maria Pia Mercaldo dell'Osservatorio delle povertà - nel Sannio, invece, c'è un aumento della povertà con alcune condizioni che ci allarma maggiormente: l'aumento dell'affluenza di chi riferisce di avere un lavoro e dei pensionati. Aumenti mai verificati prima. E dunque da un lato l'aumento della crisi economica determinata dalla pandemia, dall'altra la crescita dei prezzi hanno fatto si che tanti si rivolgessero alla Caritas per la prima volta”.





Il monito dell'Arcivescovo Accrocca: la Chiesa non vuole tirarsi indietro"

Un lavoro che rischia di essere “una goccia nel mare” per l'arcivescovo di Benevento Felice Accrocca che ha posto più volte le difficoltà delle zone interne all'attenzione della politica, anche grazie alle numerose occasioni di incontro promosse presso il centro La Pace di Benevento. “La strada è quella di creare una rete” è tornato a ribadire con l'intento di indicare una direzione per arginare il problema. "La chiesa Beneventana non vuole tirarsi indietro: vuol esserci e giocarsi fino in fondo" scrive nella presentazione del documento.

“La Caritas tra crisi del welfare ed innovazione” è stato invece il tema dell'intervento di don Marco Pagniello, direttore di Caritas Italiana che ha partecipato da remoto all'incontro coordinato da don Maurizio Sperandeo, direttore dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali. Tra gli altri affrontanto anche il tema delle difficoltà che sta vivendo l'Ucraina con un focus, a cura di Francesca Molinaro, tirocinante sociologa, e le esperienze delle Caritas parrocchiali.