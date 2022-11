Scuola Militare Nunziatella, una sannita giura fedeltà alla Patria Si tratta di Aurora Maria De Luca

E' sempre una grande emozione assistere al giuramento degli allievi della Scuola Militare Nunziatella di Napoli.

Tra gli allievi entrati quest'anno c'è anche una ragazza sannita, di Benevento. Si tratta di Aurora Maria De Luca. Forte l'emozione per il papà Desiderio e la mamma Anna Lisa Tomaciello. Resta sempre difficile e impegnativo entrare in una scuola prestigiosa e dura allo stesso tempo come la Nunziatella di Napoli. E’ una scelta di vita che prepara alla vita e alle armi.

Aurora Maria ha voluto fare questa scelta con il sostegno dei genitori, dei nonni, degli zii e dei cugini e dei padrini di battesimo. Oggi ha giurato fedeltà alla Patria. Un tappa fondamentale per un adolescente che si appresta a vivere un'esaltante esperienza militare.

Il primo passo per quella che si annuncia essere un bella e brillante carriera. Aurora è stata giocatrice professionista di tennis; è determinata e coraggiosa e dopo l'importante tappa di questa mattina aspira a diventare Ufficiale medico.