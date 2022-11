Scuole chiuse a Benevento per maltempo: domani e mercoledì L'ordinanza del sindaco di Benevento dopo l'avviso di allerta meteo emanato dalla Protezione Civile

Rimarranno chiuse le scuole di Benevento domani e mercoledì. Causa maltempo il sindaco, Clemente Mastella, ha predisposto un’ordinanza in seguito all’avviso di allerta meteo arancione – per piogge e temporali anche di forte intensità valido dalla mezzanotte fino alle 23.59 di domani martedì 22 novembre – diramato dalla Protezione Civile campana.



Di seguito il dispositivo sindacale:

Premesso che è stato emanato l’avviso di allerta meteo idrogeologica e idraulica Regione Campania n. 056/2022 trasmesso alle ore 11:10 di oggi lunedì 21 novembre 2022 dal Centro Funzionale Decentrato ex Direttiva P.C.M. 27/02/2004 e ss.mm.ii. e valido dalle ore 00:00 alle ore 23:59 di domani martedì 22 novembre 2022. Pertanto, visto: - il Bollettino Meteorologico Regionale (Prot. 2022.0574968 del 21.11.2022);- l’Avviso di Allerta Meteo-Idrogeologica e idraulica emesso oggi;Tenuto conto dei fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 00:00 alle 23:59 di domani martedì 22 novembre 2022.

Con riferimento alle vigenti procedure di previsione e prevenzione del rischio idrogeologico, di cui al D.P.G.R. n. 299 del 30 giugno 2005, della nota prot. n. RIA/7117 del 10/02/2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e del D.P.G.R. n. 245 del 01/08/2017 e agli stati di allerta così come previsti dall’allegato avviso, nelle rispettive zone: per la zona IV: Precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di moderata o forte intensità. Venti tendenti a localmente molto forti con raffiche da sud-sud-ovest. Arancione (moderata) Idrogeologico Diffuso e Idraulico Localizzato - Instabilità di versante, localmente anche profonda, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango; - Significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione; - Allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; -Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni); - Scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; -

Occasionali fenomeni franosi e possibili cadute massi per condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per la saturazione dei suoli.

i bollettini e gli avvisi meteo sono accessibili e consultabili al seguente indirizzo web: http://bollettinimeteo.regione.campania.it/

ritenuto che occorre, allertare con un’Ordinanza Sindacale la cittadinanza in via precauzionale onde mitigare i disagi ed il pericolo per l’utenza e i rischi per l’incolumità e l’integrità fisica dei cittadini;

-che la situazione evidenziata comporta un reale pericolo per i cittadini di Benevento e per chi proviene dal territorio provinciale;

-RICHIAMATA la L.24/02/1992 n.225;

-RICHIAMATI gli artt.50 e 54 del D.Lvo.18/08/2000, n.267;

avvisa

-di prestare la massima attenzione alle seguenti norme comportamentali:

- in caso di avviso di allerta meteo per forti raffiche di vento: - Prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l'eventuale caduta di rami, alberi, pali, segnaletica o impalcature e, in ogni caso, segnalare l'eventuale stabilità precaria di tali elementi anche in situazioni ordinarie, dandone comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115;

- Assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento; - Osservare particolare prudenza negli spostamenti limitandoli a quanto strettamente necessario.

- in caso di avviso di allerta meteo per fenomeni idrogeologici rilevanti - Evitare di frequentare locali interrati o posti a pian terreno, principalmente se lungo assi stradali notoriamente interessati da grossi deflussi idrici e comunque tenere costantemente monitorato il livello delle acque di deflusso. In caso di allagamento staccare subito l'energia elettrica; - In caso di necessità di non attraversare in auto un sottopasso stradale, sito critico in occasione di allerta meteo, datene immediata comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115;

Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione nei siti già segnalati per il rischio idrogeologico (versanti e pendii per possibili frane e smottamenti) e idraulico (sottopassi e aree di collettori fognari per possibili allagamenti).

- l sottopassi ed i siti cittadini oggetto di attenzione, eventualmente interdetti in caso di forte pioggia;

dispone

- la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, dalle ORE 00:00 di domani martedì 22/11/2022 E FINO ALLE ORE 23:59 di Mercoledì 23 novembre 2022;

-la sospensione dell’attività di tutti gli asili nido, scuola dell’infanzia e ludoteche private della Città, dalle ORE 00:00 di domani martedì 22/11/2022 E FINO ALLE ORE 23:59 di Mercoledì 23 novembre 2022;

- la chiusura, del cimitero comunale, della villa comunale, dei parchi cittadini, degli impianti sportivi all’aperto, dalle ore 00:00 e fino alle ore 23:59 di domani lunedì 26 settembre 2022,

- il divieto di sosta in prossimità degli alberi di alto fusto e di grondaie che potrebbero creare pericolo alle vetture in sosta ed al regolare traffico veicolare;

- agli Amministratori ed i proprietari di immobili di verificare e provvedere alla verifica degli alberi, delle grondaie, dei tetti e/o terrazzi di copertura, al fine di scongiurare pericoli per i pedoni e di sovraccarico delle strutture;

- la massima attenzione alla circolazione stradale nel rispetto del nuovo C.D.S.