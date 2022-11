Qualità dell'acqua, Gesesa incontra le associazioni e comitati di quaritere L'azienda renderà pubblici dati e circostanze dell'allarme scattato lo scorso 17 novembre

"L’ obiettivo è quello di spiegare ai cittadini quanto accaduto tra il 17 ed il 19 novembre, illustrando i documenti e le procedure seguite da GESESA". Così in una nota la gesesa infomra che il prossimo 24 novembre incontrerà i comitati di quartiere e le associazioni dei consumatori per fare il bilancio di quanto accaduto la scorsa settimana quando a Benevento era scattato l'alalrme per un valore abnorme di tetracloroetilene nei pozzi di Pezzapiana. Allarme rientrato è ora dunque tempo di fare chiarezza e di snocciolare numeri e dati ai cittadini di Benevento "facendo comprendere che Gesesa - tiene a precisare l'amministratore delegato Salvatore Rubbo - è sempre al servizio dei cittadini e del territorio gestito, continuando a garantire la massima qualità e sicurezza grazie anche alla professionalità delle nostre persone che quotidianamente ed incessantemente lavorano per rendere il miglior servizio possibile. Siamo consapevoli anche del disagio che hanno vissuto i nostri utenti, ma siamo consapevoli anche del fatto che abbiamo operato al meglio, considerando le condizioni del contesto e per questo intendiamo aprire un confronto leale e costruttivo con le associazioni dei consumatori e i comitati di quartiere”.