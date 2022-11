De Luca a Benevento: Luminarie? Pronto a venire con cacciavite e lampadine Il governatore all'Unisannio: “Cercheremo di dare una mano a tutti i comuni"

Luminarie? “Sono pronto a venire con il cacciavite e le lampadine”. Così il governatore Vincenzo De Luca rispetto alla maggior attenzione richiesta dai sindaci di Benevento e Avellino, Clemente Mastella e Gianluca Festa, a partire dai fondi per le luminarie.

Nel capoluogo sannita per la posa della prima pietra del Pala Unisannio, la struttura sportiva che sorgerà in via Dei Mulini e finanziata dalla Regione per un importo di 1 milione e 300mila euro, il presidente della giunta regionale rispondendo alle domande dei cronisti, a margine della cerimonia, ha ribadito la necessità di puntare su giovani e lavoro, l'attenzione per le aree interne e l'impegno per migliorare i trasporti, per poi assicurare sostegno per le prossime festività: “Daremo una mano a tutti, sono contro il risparmio energetico a Natale. Proprio a Natale volete risparmiare energia? Il costo della depressione del commercio peserebbe molto in più del costo di qualche luminaria. Cercheremo di dare una mano a tutti i comuni, ovviamente facendo i conti con il bilancio della regione. Io debiti non intendo lasciarne alle generazioni future”.

Come detto, l'occasione è stata la cerimonia che si è svolta questa mattina presso l'Università degli studi del Sannio quando oltre a presentare il progetto per la palestra è stato illustrato anche il percorso avviato dall'Ateneo sannita per la riqualificazione di tutti gli edifici a partire da quelli storici presenti nel cuore della città.